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Приглашение блогера Влада Бумаги не помогло БАТЭ собрать на трибунах 6 тысяч зрителей

20.06.2017 21:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Матч 13-го тура высшей лиги БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ» посетил 5791 зритель.

Это третий показатель сезона для борисовчан: матч 2-го тура собрал 6751 человек, 9-го – 7553 зрителя.

Средняя посещаемость борисовчан составляет 5641 человек.

Влад Бумага встретился с поклонниками на матче БАТЭ. Tribuna.com провела стрим мероприятия

 
 
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Матч 13-го тура высшей лиги БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ» посетил 5791 зритель.

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