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Приглашение блогера Влада Бумаги не помогло БАТЭ собрать на трибунах 6 тысяч зрителей
20.06.2017 21:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Матч 13-го тура высшей лиги
Это третий показатель сезона для борисовчан: матч 2-го тура собрал 6751 человек, 9-го – 7553 зрителя.
Средняя посещаемость борисовчан составляет 5641 человек.
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Матч 13-го тура высшей лиги БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ» посетил 5791 зритель.
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