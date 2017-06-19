|
«Шахтер» увеличил отрыв от БАТЭ до пяти очков, «Динамо-Минск» – на втором месте
20.06.2017 21:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
По итогам 13 туров чемпионата Беларуси
На втором месте находится минское «Динамо» (28), за ним идет БАТЭ (27).
Напомним, в 13-м туре «Шахтер» обыграл «Нафтан» (2:1), минское «Динамо» разгромило «Слуцк» (3:0), а БАТЭ сыграл вничью с «Торпедо-БелАЗ» (0:0).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По итогам 13 туров чемпионата Беларуси «Шахтер» с 32 очками будет занимать первое место в турнирной таблице.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии