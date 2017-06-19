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Алексей Шевченко: «Клуб КХЛ предлагает Радулову зарплату 8-10 млн долларов в год»
20.06.2017 21:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко рассказал, что один клуб
– У Радулова нельзя сказать, что появилось предложение. Появился намек на предложение. Этот клуб обсуждает возможность приглашения Радулова и дает ему примерно 8-10 млн долларов минус 13% - это очень большая сумма. Тем более это на три года.
Он столько в
– Давай еще раз зафиксируем: сколько дадут в России?
– Сейчас идет разговор о 8-10 млн долларах за сезон.
– Это предлагают несколько клубов?
– Нет. Один, но я не могу его назвать. Не надо его называть. Тайны никакой нет – круг из 4-5 команд все знают, у кого такие деньги есть.
– Не надо глубоко разбираться в российском хоккее, как великий
– Я не подтверждаю эту информацию. Без комментариев, – заявил Шевченко.
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Журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко рассказал, что один клуб КХЛ может предложить нападающему «Монреаля» Александру Радулову зарплату 8-10 млн долларов в...
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