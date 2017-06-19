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Чемпионат Европы. Беларусь попала во вторую корзину при жеребьевке
20.06.2017 21:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Мужская сборная Беларуси попала во вторую корзину при жеребьевке финального турнира чемпионата Европы-2018.
Пот 1: Германия, Испания, Хорватия, Франция.
Пот 2: Дания, Беларусь, Швеция, Македония.
Пот 3: Норвегия, Сербия, Черногория, Чехия.
Пот 4: Венгрия, Словения, Австрия, Исландия.
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Мужская сборная Беларуси попала во вторую корзину при жеребьевке финального турнира чемпионата Европы-2018.
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