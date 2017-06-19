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Чемпионат Европы. Беларусь попала во вторую корзину при жеребьевке

20.06.2017 21:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Мужская сборная Беларуси попала во вторую корзину при жеребьевке финального турнира чемпионата Европы-2018.

Пот 1: Германия, Испания, Хорватия, Франция.

Пот 2: Дания, Беларусь, Швеция, Македония.

Пот 3: Норвегия, Сербия, Черногория, Чехия.

Пот 4: Венгрия, Словения, Австрия, Исландия.

 
 
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Мужская сборная Беларуси попала во вторую корзину при жеребьевке финального турнира чемпионата Европы-2018.

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