Александр Ермакович: «Мы чуть-чуть были ближе к победе»

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал ничью с -БелАЗ» (0:0) в 13-м туре высшей лиги.

– Получилась боевая, напряженная игра. Чуть-чуть были ближе к победе. Учитывая то, что тот момент, который был у Миши Гордейчука, был более чем 100-процентный. Хотелось, чтобы были лучше взаимодействия в атаке, а сегодня мы играли больше за счет индивидуальных. Много ударов нанесли, но вратарь сегодня отыграл. В обороне, в принципе, достаточно надежно сыграли, но в атаке хотелось бы большего, чтобы обыграть «Торпедо».

«Шахтер» увеличил отрыв от БАТЭ до пяти очков, «Динамо-Минск» – на втором месте