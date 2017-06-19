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Александр Ермакович: «Мы чуть-чуть были ближе к победе»

20.06.2017 21:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал ничью с «Торпедо-БелАЗ» (0:0) в 13-м туре высшей лиги.

– Получилась боевая, напряженная игра. Чуть-чуть были ближе к победе. Учитывая то, что тот момент, который был у Миши Гордейчука, был более чем 100-процентный. Хотелось, чтобы были лучше взаимодействия в атаке, а сегодня мы играли больше за счет индивидуальных. Много ударов нанесли, но вратарь сегодня отыграл. В обороне, в принципе, достаточно надежно сыграли, но в атаке хотелось бы большего, чтобы обыграть «Торпедо». 

«Шахтер» увеличил отрыв от БАТЭ до пяти очков, «Динамо-Минск» – на втором месте

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал ничью с «Торпедо-БелАЗ» (0:0) в 13-м туре высшей лиги.

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