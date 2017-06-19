Олег Сидоренков: «После сегодняшнего матча нас еще два человека покидают»

Главный тренер «Нафтана» Олег Сидоренков прокомментировал поражение от (1:2) в рамках 13-го тура высшей лиги.

— Понимали, какой матч нас сегодня ждет. Играли с лидером чемпионата. Командой, которая очень неплохо идет в атаку, которая создает давление впереди. Мы к этому пытались быть готовы. Но опять получилось, что не организованно сыграли при стандарте… Сегодня, кстати, их очень много было у наших ворот. В плане тренировки каких-то стандартных положений у своих ворот это была образцовая игра. Потому что было около двадцати угловых. Терпели, навязывали кое-где борьбу. При счете 0:0 имели небольшой моментик. Могли забить. В итоге довели игру до такого, что в конце заставили «Шахтер» где-то даже потянуть время. Потому что, забили, и оставалось время, чтобы забить еще. Пошли большими силами вперед, но, к сожалению, не получилось. Я благодарен своим футболистам за игру, за то терпение, которое было. За то отношение к работе. Я считаю, что времена наступают другие. Не надо говорить о том, что вокруг. Надо говорить о том, что непосредственно на поле.

— На последних минутах голкипер получил травму. Что-то серьезное?

— Это небольшой ушиб. Я думаю, все образуется.

— Всего четыре запасных . Больше некого ставить?

— Так получилось, исходя из той ситуации, которая сложилась до сегодняшнего дня. Многие увольнялись, искали другие варианты для продолжения карьеры. После сегодняшнего матча нас еще два человека покидают. Но я опять же говорю, что сейчас такая ситуация, а пройдет два тура, и все будет по-другому. Сейчас у нас на носу «Славия» – ключевой матч, – сказал Сидоренков.

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