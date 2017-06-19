Игорь Криушенко: «У нас тоже были достаточно острые моменты. Наверное, ничья в матче с БАТЭ справедлива»

Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Игорь Криушенко прокомментировал ничью с (0:0) в 13-м туре высшей лиги.

– БАТЭ был немножко по-острее, побольше владел мячом. У нас тоже были достаточно острые моменты. Наверное, ничья сегодня справедлива. Если бы какая-нибудь команда проиграла, было бы обидно. Могу поблагодарить ребят за самоотдачу, за желание. Единственное, были моментики, где нужно было чуть хладнокровнее распорядиться мячом: передачу поточнее, поточнее удар. Чуть суетились в таких ключевых моментах. В общем, сегодня командой я доволен.

- Не самый простой календарь: Брест, БАТЭ, следующий «Шахтер». Ваши игроки понимают важность момента?

– Естественно. Мы потеряли многовато очков в играх, где вели. Ничьих много сыграли там, где априори должны были побеждать. Не забили тогда достаточно много моментов, поэтому приходится выцарапывать очки сейчас с командами, которые априори нас сильнее по статусу. Моя команда будет сражаться за очки, потому что ситуация такая. Если хочешь остаться в верхней части и бороться за еврокубковые места – нужно сражаться со всеми и с БАТЭ, и «Шахтером». Не делить соперников на сильных и слабых.

- После первого тайма Вы горячо пообщались с судьями. О чем, если не секрет?

– Так, об общих моментах. Были моменты, которые мне не понравились в первом тайме. Я просто это все высказал.

- В составе БАТЭ много игроков сборной и кандидатов в сборную. Как наставник национальной сборной, возможно, приметили сегодня кого-нибудь?

– Когда идет игра, за кем-то отдельно не следишь. Здесь идет общая картина и смотришь свою команду. Какие моменты нужно подправлять, а какие усиливать во время игры. А уже когда буду разбирать игру, смотреть спокойно, тогда и оценю действия кандидатов в сборную, – сказал Криушенко.

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