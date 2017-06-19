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ФИФА может наказать «Ювентус» штрафом или трансферным баном в связи с переходом Погба

20.06.2017 22:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В отношении «Ювентуса» было открыто дисциплинарное дело в ФИФА в связи с трансфером полузащитника Поля Погба в «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года.

«МЮ» заплатил 89,3 миллиона фунтов за переход хавбека сборной Франции. ФИФА обратила пристальное внимание на операцию после сообщений о том, что агент Погба, Мино Райола, получил 41 миллион в рамках рекордного трансфера в истории футбола.

Английский клуб, отправивший ФИФА все необходимые документы, вне подозрений. Организация расследует отношения «Ювентуса» и Райолы в связи с тем, что контракт между агентом и туринцами мог нарушить запрет ФИФА на владение третьими лицами правами на игроков.

Если вина «Ювентуса» будет доказана, клубу грозит наказание – от штрафа до запрета на трансферы.

«Мы можем подтвердить, что против «Ювентуса» было возбуждено дисциплинарное дело, а против «Манчестер Юнайтед» – нет.

Не можем комментировать ситуацию, поскольку разбирательство продолжается», – сказал представитель ФИФА.

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В отношении «Ювентуса» было открыто дисциплинарное дело в ФИФА в связи с трансфером полузащитника Поля Погба в «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года.

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