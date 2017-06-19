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ФИФА может наказать «Ювентус» штрафом или трансферным баном в связи с переходом Погба
20.06.2017 22:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
В отношении «Ювентуса» было открыто дисциплинарное дело в ФИФА в связи с трансфером полузащитника Поля Погба в
«МЮ» заплатил 89,3 миллиона фунтов за переход хавбека сборной Франции.
Английский клуб, отправивший ФИФА все необходимые документы, вне подозрений. Организация расследует отношения
Если вина «Ювентуса» будет доказана, клубу грозит наказание – от штрафа до запрета на трансферы.
«Мы можем подтвердить, что против «Ювентуса» было возбуждено дисциплинарное дело, а против «Манчестер Юнайтед» – нет.
Не можем комментировать ситуацию, поскольку разбирательство продолжается», – сказал представитель ФИФА.
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В отношении «Ювентуса» было открыто дисциплинарное дело в ФИФА в связи с трансфером полузащитника Поля Погба в «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года.
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