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БАТЭ впервые с 2013 года набрал меньше 30 очков после 13 туров

20.06.2017 22:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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По итогам 13 туров БАТЭ с 27 очками занимает третье место в высшей лиге и отстает от лидера – солигорского «Шахтера» – на 5 баллов.

Таким образом, борисовчане демонстрируют худший старт с 2013 года, когда по итогам аналогичной дистанции на счету борисовчан было 26 очков. Тогда БАТЭ занимал второе место, отставая от «Шахтера» на 6 очков.

В последующие года борисовчане за указанный отрезок набирали не менее 30 очков.

Напомним, чемпионат-2013 БАТЭ в итоге выиграл.

«Шахтер» увеличил отрыв от БАТЭ до пяти очков, «Динамо-Минск» – на втором месте

 
Теги: Минск
 
 
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По итогам 13 туров БАТЭ с 27 очками занимает третье место в высшей лиге и отстает от лидера – солигорского «Шахтера» – на 5 баллов.

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