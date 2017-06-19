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БАТЭ впервые с 2013 года набрал меньше 30 очков после 13 туров
20.06.2017 22:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
По итогам 13 туров
Таким образом, борисовчане демонстрируют худший старт с 2013 года, когда по итогам аналогичной дистанции на счету борисовчан было 26 очков. Тогда БАТЭ занимал второе место, отставая от «Шахтера» на 6 очков.
В последующие года борисовчане за указанный отрезок набирали не менее 30 очков.
Напомним, чемпионат-2013 БАТЭ в итоге выиграл.
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По итогам 13 туров БАТЭ с 27 очками занимает третье место в высшей лиге и отстает от лидера – солигорского «Шахтера» – на 5 баллов.
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