БАТЭ впервые с 2013 года набрал меньше 30 очков после 13 туров

По итогам 13 туров с 27 очками занимает третье место в высшей лиге и отстает от лидера – солигорского – на 5 баллов.

Таким образом, борисовчане демонстрируют худший старт с 2013 года, когда по итогам аналогичной дистанции на счету борисовчан было 26 очков. Тогда БАТЭ занимал второе место, отставая от «Шахтера» на 6 очков.

В последующие года борисовчане за указанный отрезок набирали не менее 30 очков.

Напомним, чемпионат-2013 БАТЭ в итоге выиграл.

«Шахтер» увеличил отрыв от БАТЭ до пяти очков, «Динамо-Минск» – на втором месте