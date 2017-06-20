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Михаил Захаров: «Я свое мнение озвучил: Льюис должен продолжить работу в сборной Беларуси»
20.06.2017 23:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский тренер
- Давайте поднимемся на ступеньку выше. Кто должен руководить сборной Беларуси?
– Я свое мнение руководству озвучил: Льюис должен продолжить работу. На мой взгляд, в свое время руководство
Вообще, интересно, что Льюис стал главным тренером сборной. Он ведь был моим помощником в Ванкувере, где мы заняли девятое место. Нас тогда обоих уволили из-за неудовлетворительного результата. Хотя сейчас все признают, что мы тогда здорово сыграли, – сказал Захаров.
Полное интервью со специалистом читайте в материале Tribuna.com.
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Белорусский тренер Михаил Захаров считает, что Дэйв Льюис должен продолжить руководить сборной Беларуси.
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