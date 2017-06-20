Михаил Захаров: «Я свое мнение озвучил: Льюис должен продолжить работу в сборной Беларуси»

Белорусский тренер считает, что Дэйв Льюис должен продолжить руководить сборной Беларуси.

- Давайте поднимемся на ступеньку выше. Кто должен руководить сборной Беларуси?

– Я свое мнение руководству озвучил: Льюис должен продолжить работу. На мой взгляд, в свое время руководство сделало очень большую ошибку, когда привлекло в Беларусь много иностранцев. Это грубейший промах. Я не призываю полностью отказаться от канадских специалистов. Можно привлекать точечно: кто-то будет отвечать за катание, кто-то за ОФП. Ничего страшного в этом нет.

Вообще, интересно, что Льюис стал главным тренером сборной. Он ведь был моим помощником в Ванкувере, где мы заняли девятое место. Нас тогда обоих уволили из-за неудовлетворительного результата. Хотя сейчас все признают, что мы тогда здорово сыграли, – сказал Захаров.

Полное интервью со специалистом читайте в материале Tribuna.com.

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