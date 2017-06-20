Председатель Федерации киберспорта Беларуси: «Белорусский спорт финансируется государством? Для меня это очень сложная схема для восприятия»

Председатель Федерации киберспорта Беларуси Денис Богуш порассуждал на тему господдержки спорта в стране.

- Спрошу прямо: вас интересует перспектива финансирования со стороны государства?

– Нет, мы на нее даже не рассчитываем. Повторюсь, мы давно занимаемся организацией киберспортивных турниров. Мы четко понимаем, что мы делаем, как привлечь аудиторию и как монетизировать ее. Конечно, мы можем сотрудничать с государственными компаниями, если у них будет интерес (а он, кстати, есть).

Часто клубы и федерации по видам спорта финансируются за счет средств государства? Для меня это очень сложная схема для восприятия. Нужно ориентироваться на свои возможности и зарабатывать, как это делают во всем мире.

- Я правильно понимаю, что киберспорт, возможно, единственный вид спорта в Беларуси, который может существовать без господдержки?

– Я не знаю уровень вливания средств со стороны государства в другие виды спорта. Но могу смело заявить: киберспорт может спокойно существовать без финансовой поддержки государства. Нам просто нужно признание. А не признавать киберспорт в современных условиях нельзя: он популярен во всем мире, а оборот индустрии оценивается в 90 миллиардов долларов, – сказал Богуш.

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