ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Азаренко и Одзаки не доиграли матч из-за темноты: пока ведет японка

20.06.2017 22:49 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 20 июн – Sputnik. Матч первого круга турнира Mallorca Open, в котором встречались белорусская теннисистка Виктория Азаренко и японка Риса Одзаки, прервали в третьем сете из-за темноты.

Азаренко и Одзаки не доиграли матч из-за темноты: пока ведет японка
© Sputnik Алексей Филиппов
Азаренко после рождения ребенка сегодня возвращается в большой теннис

Встреча между теннисистками началась в 20:00 и была остановлена около 22:30 из-за невозможности продолжать игру.

Первый сет остался за белорусской теннисисткой – 6:3, во втором Одзаки взяла реванш – 4:6. В решающем третьем сете ведет японская спортсменка – 5:4. Игра будет продолжена в среду 21 июня.

Ранее Азаренко ни разу не встречалась на кортах с Одзаки (73-я строчка WTA).

Это первая игра Азаренко после рождения ребенка в декабре 2016 года. Перед Mallorca Open теннисистка усиленно тренировалась – с ней занимался американец Майкл Джойс, который ранее работал с россиянкой Марией Шараповой.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В решающем третьем сете преимущество у японской спортсменки – 5:4. Игра будет продолжена в среду 21 июня.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Главный тренер «Црвена Звезды»: «Белинский не вполне оправдал ожидания сербов»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика