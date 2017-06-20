|
Азаренко и Одзаки не доиграли матч из-за темноты: пока ведет японка
20.06.2017 22:49 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 июн – Sputnik. Матч первого круга турнира Mallorca Open, в котором встречались белорусская теннисистка Виктория Азаренко и японка Риса Одзаки, прервали в третьем сете из-за темноты.
© Sputnik Алексей Филиппов
Встреча между теннисистками началась в 20:00 и была остановлена около 22:30 из-за невозможности продолжать игру.
Первый сет остался за белорусской теннисисткой – 6:3, во втором Одзаки взяла реванш – 4:6. В решающем третьем сете ведет японская спортсменка – 5:4. Игра будет продолжена в среду 21 июня.
Ранее Азаренко ни разу не встречалась на кортах с Одзаки (73-я строчка WTA).
Это первая игра Азаренко после рождения ребенка в декабре 2016 года. Перед Mallorca Open теннисистка усиленно тренировалась – с ней занимался американец Майкл Джойс, который ранее работал с россиянкой Марией Шараповой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В решающем третьем сете преимущество у японской спортсменки – 5:4. Игра будет продолжена в среду 21 июня.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии