Азаренко и Одзаки не доиграли матч из-за темноты: пока ведет японка

МИНСК, 20 июн – Sputnik. Матч первого круга турнира Mallorca Open, в котором встречались белорусская теннисистка Виктория Азаренко и японка Риса Одзаки, прервали в третьем сете из-за темноты.



© Sputnik Алексей Филиппов Азаренко после рождения ребенка сегодня возвращается в большой теннис

Встреча между теннисистками началась в 20:00 и была остановлена около 22:30 из-за невозможности продолжать игру.

Первый сет остался за белорусской теннисисткой – 6:3, во втором Одзаки взяла реванш – 4:6. В решающем третьем сете ведет японская спортсменка – 5:4. Игра будет продолжена в среду 21 июня.

Ранее Азаренко ни разу не встречалась на кортах с Одзаки (73-я строчка WTA).

Это первая игра Азаренко после рождения ребенка в декабре 2016 года. Перед Mallorca Open теннисистка усиленно тренировалась – с ней занимался американец Майкл Джойс, который ранее работал с россиянкой Марией Шараповой.