Юрий Шевцов: «Огромен фактора Сашурина. Исходная позиция была в признании физического отставания от соперников»

Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Новикову оценил силу обновленной национальной команды, пробившейся на чемпионат Европы-2018.

- Решусь на крамолу: с завершением карьеры Сергея Рутенко сборная стала если не сильнее, то уж точно интереснее...

– Надо учитывать, в каком состоянии была команда к приходу Сергея. Если бы не Рутенко, то другие ребята до такого уровня, возможно, и не поднялись бы. А теперь его уход просто совпал с новыми возможностями для развития. Многие играют в Лиге чемпионов, в зарубежных клубах.

- Но как удалось добиться тотального прогресса и у игроков СКА, обделенного календарем?

– Игорь Папруга — мой ассистент в сборной. У нас одни и те же игроки. И мы многое согласовываем и оговариваем в плане методики. Огромен фактор Сашурина как тренера по ОФП. Все видят, как парни окрепли с его приходом в СКА. Предложили Вадиму сотрудничество и со сборной. Исходная позиция была в признании физического отставания от именитых соперников. Это только начало работы. Но и за этот год мы сделали немало. Поменяли систему подготовки и сборов. Много работали перед чемпионатом мира. Игроки не всегда были покладисты в восприятии новшеств. Но Сашурин сделал именно то, что мы от него ожидали.

- Чей прогресс особенно впечатлил вас как тренера?

– Не обойтись одной фамилией. Все видят, как прибавляют Кулеш, Королек, Юринок. И это уже не новость. А вот если взять последние месяцы, то заметен сильный прогресс у Гайдученко. Вадим стабилен в защите, контратаке и нападении, причем на разных позициях. Это игрок, на которого можно уже многое возложить. Два сезона в Румынии положительно повлияли и на Мацкевича. Из резервистов Ваня вырос в первого вратаря. И теперь у нас два сильных голкипера. Наконец, очень прибавил Карвацкий. Могу признать, что нам не хватило смелости взять Артура на чемпионат мира. Он уже почти был в том вагоне... – сказал Шевцов.