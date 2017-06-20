НБА. «Атланта» обменяла Дуайта Ховарда в «Шарлотт»

«Атланта» обменяла центрового в «Шарлотт». Как информирует инсайдер Yahoo!Sports Эдриан Воджнаровски, «Хоукс» отдадут также 31-й пик драфта-2017, а взамен получат центрового Майлза Пламли, защитника и 41-й пик драфта-2017.

Прошлым летом Ховард подписал трехлетнее соглашение с «Атлантой» на 70,5 миллиона долларов. «Шарлотт» будут его третьей командой за три года.

В платежной ведомости «Атланты» осталось 59,6 миллиона гарантированных контрактов. «Хоукс» предстоит подписывать новые соглашения с Полом Миллсэпом и Тимом Хардуэем-младшим.