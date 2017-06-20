|
НБА. «Атланта» обменяла Дуайта Ховарда в «Шарлотт»
«Атланта» обменяла центрового
Прошлым летом Ховард подписал трехлетнее соглашение с «Атлантой» на 70,5 миллиона долларов. «Шарлотт» будут его третьей командой за три года.
В платежной ведомости «Атланты» осталось 59,6 миллиона гарантированных контрактов. «Хоукс» предстоит подписывать новые соглашения с Полом Миллсэпом и Тимом Хардуэем-младшим.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Атланта» обменяла центрового Дуайта Ховарда в «Шарлотт».
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии