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«Вегас» представил игровую форму
21.06.2017 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Новичок НХЛ «Вегас» представил свою игровую форму на сезон-2017/18, разработанную adidas.
Основным цветом формы стал серый, в отделке были использованы также золотой, красный и черный цвета.
Фото: официальный твиттер «Вегаса»
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Новичок НХЛ «Вегас» представил свою игровую форму на сезон-2017/18, разработанную adidas.
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