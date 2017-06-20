Роналду грозит 2-летний тюремный срок по обвинению в неуплате налогов

Стало известно возможное наказание для форварда «Реала» Криштиану Роналду, который обвиняется в неуплате налогов.

Сообщается, что если на суде португалец будет признан виновным по трем эпизодам, то ему грозит 2-летний тюремный срок и штраф в размере 14,8 миллиона евро.

Ранее стало известно, что Роналду предстанет перед судом 31 июля.