Михаил Захаров: «Нонсенс: в ФХБ нет специалистов, которые хорошо разбираются в хоккее. Я могу об этом в глаза сказать Хромылеву и Проскурову»

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров считает, что в ФХБ нет разбирающихся в хоккее специалистов.

- Вы общаетесь с Семеном Шапиро?

– Да, он со всеми специалистами общается. Первым делом Семен Борисович собрал нас, около 40 специалистов, на совещание. Кстати, впервые за три года. Нас никогда не собирали в последние годы. В федерации считали, что сами все знают и умеют. Но на самом деле они ничего не понимали. Нонсенс: в ФХБ нет специалистов, которые хорошо разбираются в хоккее. Я могу об этом в глаза сказать и Хромылеву, и Проскурову. Их уровень пока слаб. Но пускай стараются и стремятся к лучшему, – сказал Захаров.

Полное интервью с Михаилом Захаровым читайте в материале Tribuna.com.