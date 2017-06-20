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Михаил Захаров: «Нонсенс: в ФХБ нет специалистов, которые хорошо разбираются в хоккее. Я могу об этом в глаза сказать Хромылеву и Проскурову»

21.06.2017 08:40 — |  
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Главный тренер «Юности» Михаил Захаров считает, что в ФХБ нет разбирающихся в хоккее специалистов.

- Вы общаетесь с Семеном Шапиро?

– Да, он со всеми специалистами общается. Первым делом Семен Борисович собрал нас, около 40 специалистов, на совещание. Кстати, впервые за три года. Нас никогда не собирали в последние годы. В федерации считали, что сами все знают и умеют. Но на самом деле они ничего не понимали. Нонсенс: в ФХБ нет специалистов, которые хорошо разбираются в хоккее. Я могу об этом в глаза сказать и Хромылеву, и Проскурову. Их уровень пока слаб. Но пускай стараются и стремятся к лучшему, – сказал Захаров.

Полное интервью с Михаилом Захаровым читайте в материале Tribuna.com.

Михаил Захаров: «Наши хоккеисты будут работать 11 месяцев в году. Отпусков по 3-4 месяца больше не будет»

 
 
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Главный тренер «Юности» Михаил Захаров считает, что в ФХБ нет разбирающихся в хоккее специалистов.

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