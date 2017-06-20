ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Азаренко доиграет свой первый матч после возвращения сегодня

21.06.2017 07:59 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 21 июн — Sputnik. Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко не успела доиграть свой первый матч после возвращения в тур из-за наступления темноты, поединок против японки Рисы Одзаки (74-й рейтинг WTA) продолжится в среду, сообщает Sputnik.

Азаренко доиграет свой первый матч после возвращения сегодня
© Фото: WTA
Азаренко и Одзаки не доиграли матч из-за темноты: пока ведет японка

Накануне вечером Азаренко впервые вышла на корт после 13-месячного перерыва — белоруска принимает участие в турнире на Мальорке (Испания). В первом круге соревнований ей противостоит японская спортсменка Риса Одзаки. Теннисистки начали поединок 20 июня в 20:00 (по белорусскому времени), однако из-за наступления темноты встреча была перенесена на среду. Теннисистки продолжат матч не ранее 14:30, подавать будет Одзаки. Напомним, счет во встрече 6:3, 4:6, 4:5 в пользу японки.

В случае победы следующей соперницей белорусской теннисистки будет представительница Хорватии Ана Конюх (28-я строчка в мировом рейтинге). Ранее между собой Азаренко и Конюх не играли.

В официальных соревнованиях белоруска в последний раз участвовала в мае прошлого года — в Открытом чемпионате Франции ("Ролан Гаррос"). Однако из-за травмы колена белоруска не смогла продолжить борьбу за титул и снялась с турнира после первого круга.

20 декабря 2016 года Азаренко стала мамой — спортсменка родила сына, которого назвали Лео Александр. На перерыв в карьере теннисистка уходила, занимая шестую строчку WTA. Все это время Азаренко активно тренировалась и готовилась к возвращению на корт. Турнир на Мальорке станет для экс-первой ракетки мира подготовительным этапом к "Уимблдону", который стартует 3 июля.

Соревнования на Мальорке завершатся 25 июня. Призовой фонд турнира составляет почти 227 тысяч евро.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В программе белорусских телеканалов матч, который должен начаться не ранее 14:30 (по минскому времени), не значится.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
НБА. «Атланта» обменяла Дуайта Ховарда в «Шарлотт»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика