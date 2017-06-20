Азаренко доиграет свой первый матч после возвращения сегодня

МИНСК, 21 июн — Sputnik. Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко не успела доиграть свой первый матч после возвращения в тур из-за наступления темноты, поединок против японки Рисы Одзаки (74-й рейтинг WTA) продолжится в среду, сообщает Sputnik.

Накануне вечером Азаренко впервые вышла на корт после 13-месячного перерыва — белоруска принимает участие в турнире на Мальорке (Испания). В первом круге соревнований ей противостоит японская спортсменка Риса Одзаки. Теннисистки начали поединок 20 июня в 20:00 (по белорусскому времени), однако из-за наступления темноты встреча была перенесена на среду. Теннисистки продолжат матч не ранее 14:30, подавать будет Одзаки. Напомним, счет во встрече 6:3, 4:6, 4:5 в пользу японки.

В случае победы следующей соперницей белорусской теннисистки будет представительница Хорватии Ана Конюх (28-я строчка в мировом рейтинге). Ранее между собой Азаренко и Конюх не играли.

В официальных соревнованиях белоруска в последний раз участвовала в мае прошлого года — в Открытом чемпионате Франции ("Ролан Гаррос"). Однако из-за травмы колена белоруска не смогла продолжить борьбу за титул и снялась с турнира после первого круга.

20 декабря 2016 года Азаренко стала мамой — спортсменка родила сына, которого назвали Лео Александр . На перерыв в карьере теннисистка уходила, занимая шестую строчку WTA. Все это время Азаренко активно тренировалась и готовилась к возвращению на корт. Турнир на Мальорке станет для экс-первой ракетки мира подготовительным этапом к "Уимблдону", который стартует 3 июля.

Соревнования на Мальорке завершатся 25 июня. Призовой фонд турнира составляет почти 227 тысяч евро.