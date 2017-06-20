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Юрий Шевцов: «Надеюсь, «правило левшей» оставят»
Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов в беседе с корреспондентом «Прессбола» Сергеем Новиковым поделился отношением к нашумевшему правилу левшей в чемпионате Беларуси.
— В регламенте будущего чемпионата страны стоит ожидать каких-то сенсационных ноу-хау от вас вроде прошлогоднего «правила левшей»?
— Надеюсь, что его оставят. А так над регламентом я не работал и в систему розыгрыша глубоко не вникал. Знаю, что она еще обсуждается и не утверждена, – сказал Шевцов.
Напомним, перед сезоном 2016/17 в регламент был внесен пункт о том, что на площадке должен находиться правый полусредний левша ростом не менее 190 см в течение первых 15 минут.
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Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов в беседе с корреспондентом «Прессбола» Сергеем Новиковым поделился отношением к нашумевшему правилу левшей в...
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