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Кубок конфедераций. Россия сыграет с Португалией, Мексика – Новая Зеландия 

21.06.2017 09:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Во 2-м туре группового этапа Кубка конфедераций сборная России встретится с Португалией, а Мексика – с Новой Зеландией.

Кубок конфедераций

2-й тур

Группа А

Россия – Португалия
Дата проведения
21 июня, 18.00, «Открытие Арена»
Онлайн матча

 

Мексика – Новая Зеландия
Дата проведения
21 июня, 21.00, «Олимпийский стадион Фишт»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица КК

Статистика КК

 
 
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Во 2-м туре группового этапа Кубка конфедераций сборная России встретится с Португалией, а Мексика – с Новой Зеландией.

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