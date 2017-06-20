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Кубок конфедераций. Россия сыграет с Португалией, Мексика – Новая Зеландия
21.06.2017 09:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Во 2-м туре группового этапа Кубка конфедераций сборная России встретится с Португалией, а Мексика – с Новой Зеландией.
2-й тур
Группа А
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Во 2-м туре группового этапа Кубка конфедераций сборная России встретится с Португалией, а Мексика – с Новой Зеландией.
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