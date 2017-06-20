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Доннарумма может продлить контракт с «Миланом», Райола вылетел в Польшу на встречу с вратарем

21.06.2017 09:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма, отказавшийся от заключения нового соглашения с клубом, может передумать.

Сообщается, что голкипер все еще рассматривает возможность продления контракта с «Миланом».

В свете происходящего Мино Райола, агент Доннаруммы, срочно вылетел в Польшу, где вратарь находится в расположении молодежной сборной Италии на Евро-2017.

Доннарумма отказался продлевать контракт с «Миланом»

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Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма, отказавшийся от заключения нового соглашения с клубом, может передумать.

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