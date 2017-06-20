Александр Шимковяк: «Не верю в выход женской сборной Беларуси на Олимпиаду-2020»

Наставник гродненской «Олимпии» Александр Шимковяк в беседе с корреспондентом «Прессбола» Сергеем Кайко оценил шансы сборной Беларуси на попадание в Токио-2020.

— Верите, что мы увидим белорусских баскетболисток на Олимпиаде в Токио?

— Честно? Прямо сейчас — не верю, – сказал Шимковяк.

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