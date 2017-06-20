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БАТЭ впервые за 12 лет находится ниже второго места после 13 туров
21.06.2017 10:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 13-м туре чемпионата Беларуси БАТЭ сыграл вничью с «Торпедо-БелАЗ» (0:0) и
В последний раз борисовчане по итогам 13 туров находились ниже второго места в худшем для себя сезоне-2005. Тогда команда с 22 очками занимала четвертое место в турнирной таблице, уступая «Шахтеру», «Днепру-Трансмашу» и «Торпедо».
По итогам чемпионата Беларуси-2005 БАТЭ занял пятое место, что стало худшим результатом в истории клуба.
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В 13-м туре чемпионата Беларуси БАТЭ сыграл вничью с «Торпедо-БелАЗ» (0:0) и опустился на третье место в турнирной таблице.
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