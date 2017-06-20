БАТЭ впервые за 12 лет находится ниже второго места после 13 туров

В 13-м туре чемпионата Беларуси БАТЭ сыграл вничью с «Торпедо-БелАЗ» (0:0) и опустился на третье место в турнирной таблице.

В последний раз борисовчане по итогам 13 туров находились ниже второго места в худшем для себя сезоне-2005. Тогда команда с 22 очками занимала четвертое место в турнирной таблице, уступая «Шахтеру», «Днепру-Трансмашу» и «Торпедо».

По итогам чемпионата Беларуси-2005 БАТЭ занял пятое место, что стало худшим результатом в истории клуба.

БАТЭ впервые с 2013 года набрал меньше 30 очков после 13 туров

Таблица чемпионата Беларуси