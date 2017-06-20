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Роналду удовлетворен поддержкой Переса, останется ли он в «Реале» – зависит от личного разговора

21.06.2017 10:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду остался доволен поддержкой президента мадридского клуба Форентино Переса.

По информации As, после заявлений Переса Роналду решил пересмотреть взгляды на свой уход из «Реала». Окончательное решение будет принято после Кубка конфедераций. Перес и Роналду проведут личные переговоры.

До выступления президента мадридского клуба поддержка Роналду в связи с обвинениями в неуплате налогов была оказана только при помощи официального заявления команды.

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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду остался доволен поддержкой президента мадридского клуба Форентино Переса.

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