|
Роналду удовлетворен поддержкой Переса, останется ли он в «Реале» – зависит от личного разговора
21.06.2017 10:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий
По информации As, после заявлений Переса Роналду решил пересмотреть взгляды на свой уход из «Реала». Окончательное решение будет принято после Кубка конфедераций. Перес и Роналду проведут личные переговоры.
До выступления президента мадридского клуба поддержка Роналду в связи с обвинениями в неуплате налогов была оказана только при помощи официального заявления команды.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду остался доволен поддержкой президента мадридского клуба Форентино Переса.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии