Дарья Домрачева: «Ассортимент интернет-магазина? Хотелось ярких акцентов, нужных вещей, а также сувениров»

Белорусская биатлонистка рассказала о собственном магазине и коллекции одежды.

– Создание спортивной одежды под вашим именем – это дань традициям, когда известные спортсмены выпускают брендовую продукцию для фанатов?

– Одежда – это мое хобби. Я отношусь к проекту shop.daryadomracheva.by серьезно и в тоже время легко. Мне нравится придумывать, учиться, экспериментировать, поэтому и появился интернет-магазин.

– Какая у коллекции концепция?

– Хотелось ярких акцентов, нужных вещей, а также сувениров, потому что такой запрос на данный момент у аудитории. Кроме того, биатлонную тему я никак не могла обойти стороной. Здесь все логично.

– Что определило выбор именно этих производителей?

– Потому что это оптимально по качеству и есть понимание того, что мне нужно.

– Какие вещи вы носите сами?

– Ношу я абсолютно все. У меня есть и поло и футболки. В бафах весь сезон отбегала. В повязках тренируюсь постоянно.

– Ваш личный бренд коллекции дает покупателям что-то большее, чем просто одежда?

– Бренд очень молодой. Нам же пару месяцев всего. Мы пробуем, только делаем первые шаги, ищем. Но я очень хотела бы, чтобы со временем именно так и было, – сказала Домрачева.