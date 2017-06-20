ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«ПСЖ» готов предложить за Роналду 100-150 млн евро, но может сделать выбор в пользу Мбаппе

21.06.2017 11:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду по-прежнему интересен «Пари Сен-Жермен», сообщает As со ссылкой на L’Equipe.

Парижане согласны предложить за 32-летнего форварда 100-150 миллионов евро, но «Реал» хотел бы получить больше, а «ПСЖ» из-за возраста игрока не готов удовлетворить запросы мадридцев.

Трансферный бюджет французской команды составляет 200 миллионов евро. В связи с этим «ПСЖ» может сделать выбор в пользу 18-летнего нападающего «Монако» Килиана Мбаппе – приобрести обоих футболистов клуб не сможет.

Напомним, нападающий грозился покинуть «Реал» из-за обвинений в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро. 

Роналду удовлетворен поддержкой Переса, останется ли он в «Реале» – зависит от личного разговора

Роналду может уйти из «Реала» из-за налогов. Кошмар!

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду по-прежнему интересен «Пари Сен-Жермен», сообщает As со ссылкой на L’Equipe.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Дарья Домрачева: «Ассортимент интернет-магазина? Хотелось ярких акцентов, нужных вещей, а также сувениров»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика