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Гольмак ушел в отпуск прямо по ходу сезона
21.06.2017 08:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщает официальный сайт «Белшины», в связи с уходом
Отметим, что сейчас в разгаре сезон первой лиги, а бобруйский клуб
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Как сообщает официальный сайт «Белшины», в связи с уходом Владимира Гольмака в отпуск, обязанности главного тренера команды будет исполнять Эдуард Градобоев.
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