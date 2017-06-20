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Гольмак ушел в отпуск прямо по ходу сезона

21.06.2017 08:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщает официальный сайт «Белшины», в связи с уходом Владимира Гольмака в отпуск, обязанности главного тренера команды будет исполнять Эдуард Градобоев.

Отметим, что сейчас в разгаре сезон первой лиги, а бобруйский клуб занимает 7-е место в таблице.

 
 
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Как сообщает официальный сайт «Белшины», в связи с уходом Владимира Гольмака в отпуск, обязанности главного тренера команды будет исполнять Эдуард Градобоев.

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