Верратти договорился с «Барселоной», «ПСЖ» предлагает игроку зарплату 10 млн евро в год

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти намерен перейти в «Барселону».

Во время отдыха на Ибице 24-летний хавбек сборной Италии и его агент Донато Ди Кампли договорились об условиях контракта с каталонским клубом. Трансфер одобрил и форвард Лионель Месси, с которым Верратти встретился там же в Испании.

Однако «Барселона» не будет портить отношения с и хочет, чтобы Верратти сам договорился с парижанами.

«ПСЖ» при этом не планирует отпускать футболиста и предлагает ему новый контракт с зарплатой в 10 миллионов евро в год. Примерно столько получает форвард Эдинсон Кавани.

Недавно главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти звонил Верратти и приглашал его в Мюнхен, однако игрок, поблагодарив итальянца за интерес, ответил, что намерен перейти в «Барселону». Верратти рассматривал также вариант с «Ювентусом», но туринцы не готовы осуществить настолько дорогостоящий трансфер.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» не отпустит Верратти в «Барселону» меньше, чем за 100 миллионов евро. Игрок сообщил клубу, что пропустит начало предсезонки, если его не продадут в «Барсу».