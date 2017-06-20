|
Верратти договорился с «Барселоной», «ПСЖ» предлагает игроку зарплату 10 млн евро в год
21.06.2017 12:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти намерен перейти в «Барселону».
Во время отдыха на Ибице 24-летний хавбек сборной Италии и его агент Донато Ди Кампли договорились об условиях контракта с каталонским клубом. Трансфер одобрил и форвард Лионель Месси, с которым Верратти
Однако «Барселона» не будет портить отношения с
«ПСЖ» при этом не планирует отпускать футболиста и предлагает ему новый контракт с зарплатой в 10 миллионов евро в год. Примерно столько получает форвард Эдинсон Кавани.
Недавно главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти звонил Верратти и приглашал его в Мюнхен, однако игрок, поблагодарив итальянца за интерес, ответил, что намерен перейти в «Барселону». Верратти рассматривал также вариант с «Ювентусом», но туринцы
Ранее стало известно, что «ПСЖ»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти намерен перейти в «Барселону».
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии