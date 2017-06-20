Белорусская теннисная федерация: «В перспективе в нашей стране возможно проведение турниров ATP и WTA, однако пока это нецелесообразно»

Пресс-служба Белорусской теннисной федерации рассказала, почему в нашей стране не проводятся турниры под эгидой ATP и WTA.

«В перспективе проведение в нашей стране турниров ATP и WTA возможно, однако нужно учитывать, что это должно помогать отечест­венным спортсменам в наборе рейтинговых очков. Сегодня у нас много талантливых юниоров, поэтому целесообразно проводить турниры невысокой категории. В будущем не исключены и соревнования более высокого уровня, тем более что для этого у нас есть необходимая инфраструктура. Можно задействовать даже «Минск-Арену», – заявили в БТФ.

Сегодня Беларусь не проводит даже соревнования младшей серии: ATP Challenger у мужчин и WTA 125k у женщин. Чтобы стать организатором турнира серии ATP Challenger, нужно учредить призовой фонд в размере не менее 40 тыс. долларов, а самый простой турнир под эгидой WTA потребует 125 тыс. долларов в качестве призовых, которые не учитывают организационные расходы.

Почему Беларусь не принимает турниры под эгидой ATP и WTA