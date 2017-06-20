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Перес подтвердил, что «Реал» продлит контракт с Бензема
21.06.2017 13:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий
Президент мадридцев
«Реал» хочет заключить соглашение с Бензема до лета 2021 или 2022 года и повысить зарплату француза.
Бензема выступает за «Реал» с 2009 года. Подробную статистику игрока смотрите
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Нападающий «Реала» Карим Бензема останется в команде на протяжении нескольких лет.
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