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Перес подтвердил, что «Реал» продлит контракт с Бензема

21.06.2017 13:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Реала» Карим Бензема останется в команде на протяжении нескольких лет.

Президент мадридцев Флорентино Перес в интервью Onda Cero подтвердил февральскую информацию As о том, что клуб планирует продлить контракт с 29-летним форвардом.

«Реал» хочет заключить соглашение с Бензема до лета 2021 или 2022 года и повысить зарплату француза.

Бензема выступает за «Реал» с 2009 года. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

 
 
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Нападающий «Реала» Карим Бензема останется в команде на протяжении нескольких лет.

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