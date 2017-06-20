«Минск» создал киберспортивную команду

«Минск» подписал контракт с двумя киберспортсменами. Цвета столичного клуба в соревнованиях по киберфутболу будут защищать Александр Абрамчик и Денис Крумкачев.

Александр Абрамчик является неоднократным чемпионом и призером республиканских турниров, а Денис Крумкачев является пятикратным чемпионом страны и неоднократным призером крупных международных соревнований, а так же участником пяти чемпионатов мира по версии WCG.

Также отмечается, что Денис Крумкачев, является воспитанником школы «Минска».

Ранее киберспортивные команды появились у БАТЭ и брестского «Динамо». Также сообщалось, что Федерация киберспорта Беларуси и АБФФ планируют организовать чемпионат страны по киберфутболу.

Подробнее о сотрудничестве футбола и киберспорта читайте в материале Tribuna.com.

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