|
«Минск» создал киберспортивную команду
21.06.2017 15:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Минск» подписал контракт с двумя киберспортсменами. Цвета столичного клуба в соревнованиях по киберфутболу будут защищать Александр Абрамчик и Денис Крумкачев.
Александр Абрамчик является неоднократным чемпионом и призером республиканских турниров, а Денис Крумкачев является пятикратным чемпионом страны и неоднократным призером крупных международных соревнований, а так же участником пяти чемпионатов мира по версии WCG.
Также отмечается, что Денис Крумкачев, является воспитанником школы «Минска».
Ранее киберспортивные команды появились у БАТЭ и брестского «Динамо». Также сообщалось, что Федерация киберспорта Беларуси и АБФФ
Подробнее о сотрудничестве футбола и киберспорта читайте в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Минск» подписал контракт с двумя киберспортсменами.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии