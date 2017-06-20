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Азаренко выиграла свой первый матч после возвращения

21.06.2017 16:06 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 июн — Sputnik. Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко выиграла свой первый матч после годичного перерыва в карьере, связанного с рождением сына Лео в декабре прошлого года, сообщает Sputnik. 

Поединок первого раунда Mallorca Open в Испании между белорусской Викторией Азаренко и японкой Рисой Одзаки, начавшийся вечером 20 июня, завершился в среду. Накануне из-за наступления темноты судьи были вынуждены прервать матч при счете 6:3, 4:6, 4:5. Сегодняшняя доигровка началась с подачи теннисистки из страны Восходящего Солнца, которой оставалось взять лишь один гейм. Однако Азаренко сумела отыграться — 7:6 (9:7). К слову, Азаренко впервые встречалась с Одзаки. 

В 1/8 белоруска встретится с представительницей Хорватии Аной Конюх. 

После турнира на Мальорке, который завершится 25 июня, экс-первая ракетка мира отправится в Лондон на Уимблдонский турнир. 

Напомним, 20 декабря Азаренко родила сына. Ребенка назвали Лео. Всю весну спортсменка вела активную подготовку к возвращению на корт. Она неоднократно рассказывала, что с нетерпением ждет, когда снова начнет выступать в официальных турнирах. 

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская теннисистка прошла в 1/8 турнира на Мальорке, где ей будет противостоять хорватка Ана Конюх.

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