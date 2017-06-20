Азаренко выиграла свой первый матч после возвращения

МИНСК, 21 июн — Sputnik. Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко выиграла свой первый матч после годичного перерыва в карьере, связанного с рождением сына Лео в декабре прошлого года, сообщает Sputnik.

Поединок первого раунда Mallorca Open в Испании между белорусской Викторией Азаренко и японкой Рисой Одзаки, начавшийся вечером 20 июня, завершился в среду. Накануне из-за наступления темноты судьи были вынуждены прервать матч при счете 6:3, 4:6, 4:5 . Сегодняшняя доигровка началась с подачи теннисистки из страны Восходящего Солнца, которой оставалось взять лишь один гейм. Однако Азаренко сумела отыграться — 7:6 (9:7). К слову, Азаренко впервые встречалась с Одзаки.

В 1/8 белоруска встретится с представительницей Хорватии Аной Конюх.

После турнира на Мальорке, который завершится 25 июня, экс-первая ракетка мира отправится в Лондон на Уимблдонский турнир.

Напомним, 20 декабря Азаренко родила сына . Ребенка назвали Лео. Всю весну спортсменка вела активную подготовку к возвращению на корт. Она неоднократно рассказывала, что с нетерпением ждет, когда снова начнет выступать в официальных турнирах.