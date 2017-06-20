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Азаренко выиграла свой первый матч после возвращения
21.06.2017 16:06 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 июн — Sputnik. Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко выиграла свой первый матч после годичного перерыва в карьере, связанного с рождением сына Лео в декабре прошлого года, сообщает Sputnik.
Поединок первого раунда Mallorca Open в Испании между белорусской Викторией Азаренко и японкой Рисой Одзаки, начавшийся вечером 20 июня, завершился в среду. Накануне
В 1/8 белоруска встретится с представительницей Хорватии Аной Конюх.
После турнира на Мальорке, который завершится 25 июня, экс-первая ракетка мира отправится в Лондон на Уимблдонский турнир.
Напомним,
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Белорусская теннисистка прошла в 1/8 турнира на Мальорке, где ей будет противостоять хорватка Ана Конюх.
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