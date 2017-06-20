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Луцевич, Концевой и Комаровский покинули «Нефтчи»

21.06.2017 18:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусские футболисты Терентий Луцевич, Сергей Концевой и Дмитрий Комаровский покинули ферганский клуб «Нефтчи».

До февральского переезда в Узбекистан Луцевич в выступал в составе «Гранита» и жодинского «Торпедо», Концевой защищал цвета минского «Динамо», а Комаровский был игроком «Ислочи».

Комаровский провел за «Нефтчи» 12 матчей и забил 2 гола. Луцевич провел 5 игр, Комаровский – 8 встреч.

 
 
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Белорусские футболисты Терентий Луцевич, Сергей Концевой и Дмитрий Комаровский покинули ферганский клуб «Нефтчи».

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