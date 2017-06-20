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Алексей Шевченко: «Минское «Динамо» продолжает падение. Это не команда уровня КХЛ»

21.06.2017 20:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Известный хоккейный журналист Алексей Шевченко поделился мнением о ситуации в минском «Динамо», где имеются задолженности.

«Минское «Динамо» продолжается падение. Да, мы знали, что белорусский клуб начал меняться, там решено отказаться от легионеров и превратиться в команду, которая не будет интересна даже местным жителям (хотя бы потому, что все местные звезды одним за другим выбирают иные варианты развития карьеры), но кое-что можно было оставить.

Однако руководство клуба не предложило контракты ни одному из помощников Крэйга Вудкрофта и все тренеры покидают «Динамо». Это удар и для главного тренера (правда, пока неизвестно, останется ли он). Год назад мы внимательно следили за тем, как Вудкрофт подбирал помощников, с кем вел переговоры и кого пригласил. Удивлялись, поражались, но на выходе у него получилась отличный штаб единомышленников и именно потому минчане попали в плей-офф.

Теперь же в команду будут приглашать местных специалистов, которые вряд ли помогут главному тренеру. Состав игроков тоже ослабевает. Из-за задержек по зарплате уходит Роман Граборенко. Приглашение вратаря Степана Горячевских оценивается, как усиление, но это точно не так. Степан может провести хороший матч. Я помню всего лишь один, но в памяти всплывает история, как его отчислили из «Лады» на сборах. В Минске должны опомниться. Это не команда уровня КХЛ», – сказал Шевченко.

Ранее сообщалось о том, что клуб погашает имеющиеся задолженности.

 
Теги: Минск
 
 
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Известный хоккейный журналист Алексей Шевченко поделился мнением о ситуации в минском «Динамо», где имеются задолженности.

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