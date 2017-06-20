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Александр Седнев: «Пришли к тому, что футболисты не понимают тренера. Или я не понимаю их»

21.06.2017 21:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Днепра» Александр Седнев раскритиковал игру подопечных в матче 13-го тура высшей лиги, который завершился поражением (0:4) его команды от «Славии».

«Абсолютно заслуженная победа хозяев. Они нас переиграли во все компонентах. Комментировать игру команды не вижу смысла – в ней было мало общего с футбольными действиями.

К игрокам тяжело предъявить претензии. Постепенно пришли к тому, что футболисты не понимают тренера. Или я не понимаю их. Неужели мы пришли к такому моменту, когда лучшего ждать не приходится?

Расстроило то, что каждый занимался своими локальными задачами на поле. Не хочу вдаваться в подробности – вина моя. Мы должны выигрывать матчи с командами своего уровня, но сегодня мы проиграли по всем параметрам. В паузе будем делать выводы. Я понимаю, что будет впереди, и не боюсь принимать решения», – сказал Седнев.

 
 
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Главный тренер «Днепра» Александр Седнев раскритиковал игру подопечных в матче 13-го тура высшей лиги, который завершился поражением (0:4) его команды от «Славии».

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