Александр Седнев: «Пришли к тому, что футболисты не понимают тренера. Или я не понимаю их»

Главный тренер «Днепра» Александр Седнев раскритиковал игру подопечных в матче 13-го тура высшей лиги, который завершился поражением (0:4) его команды от «Славии».

«Абсолютно заслуженная победа хозяев. Они нас переиграли во все компонентах. Комментировать игру команды не вижу смысла – в ней было мало общего с футбольными действиями.

К игрокам тяжело предъявить претензии. Постепенно пришли к тому, что футболисты не понимают тренера. Или я не понимаю их. Неужели мы пришли к такому моменту, когда лучшего ждать не приходится?

Расстроило то, что каждый занимался своими локальными задачами на поле. Не хочу вдаваться в подробности – вина моя. Мы должны выигрывать матчи с командами своего уровня, но сегодня мы проиграли по всем параметрам. В паузе будем делать выводы. Я понимаю, что будет впереди, и не боюсь принимать решения», – сказал Седнев.