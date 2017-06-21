Владимир Журавель: «Извиняемся перед болельщиками. Нас лихорадит по чемпионату»

Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель прокомментировал поражение от «Немана» (0:2) в матче 13 тура чемпионата Беларуси.

– Северное дерби. Проиграли. Надо поздравить соперника с победой. К сожалению, Игоря Николаевич не увидел (Журавель пришел позже на пресс-конференцию – прим. Tribuna.com). Извиняемся перед болельщиками. Лихорадит нас по чемпионату. Все замены сегодня мы сделали вынужденные, по требованию ребят. В конце совсем другой план был. Нам больших трудов стоит чтобы забить гол. Понимаем над чем нам надо работать и куда двигаться.

– Команда была в курсе, что игра «Динамо» против «Немана» – это дерби?

– Да, я вначале сказал. И буквально за 5 минут до выхода напомнил.

– Лидеры на скамейке, некоторые даже не попали в заявку. С чем связана такая ротация?

– Буду откровенен. Я был не удовлетворен игрой с «Торпедо». У нас Докаль поднялся после травмы. Первый полноценный матч в основном составе он вышел и выдержал. Ребята должны понимать, что есть ответственность. Ни в коем случае на их плечи не перекладываю, но мы делаем общее дело. Поэтому состав большой. И поэтому по сравнению с прошлым матчем у нас вышел другой состав. Вышло три новых футболиста, в том числе и Рома Василюк.

– Когда получил травму Осучукву – это был форс-мажор. Можете объяснить почему выпустили Фамейе?

– У нас остался один опорный – Букаткин. Мы его сдвинули в центр и выпустили на край Фамейе. Вспоминая прошлый опыт, где Сергей Петрович его использовал. Рисовали себе картину радужную, но не получилось то, что мы хотели. Седько вчера сыграл за дубль после травмы. Поэтому других вариантов не было. Во втором тайме мы перешли на 4-ромб-2. Насколько это получилось? Это максимальная перестановка, которую мы могли сделать.

– Вы сказали, что план на игру был другой. Если бы не было тех травм и не вынужденных замен. Что было бы, если бы все пошло по плану и не было бы необходимых замен?

– Первое на что мы обратили внимание – это то, что Рома выдержит 90 минут. Игра показала, что темп несколько спадал. Повторяюсь, что Докаль у нас провел первую игру, после долгой реабилитации. Очевидные вещи. Дальше было несколько вариантов, в зависимости от того, как бы развивалась дальше игра. У нас был Седько, Фамейе на центрфорварда, закончили ромбом. Честно, такого в плане не было.

– Задержка на пресс-конференцию не связанны с серьезным разговором в раздевалке?

– После игр всегда серьезные разговоры, вне зависимости выиграл ты, или проиграл. Сейчас был обмен оперативной информацией, – сказал Журавель, передает корреспондент Tribuna.com Илья Прокаев.