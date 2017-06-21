Игорь Ковалевич: «Не дали Бресту ничего сделать у своих ворот»

Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич прокомментировал победу над брестским «Динамо» (2:0) в матче 13 тура чемпионата Беларуси, передает корреспондент Tribuna.com Илья Прокаев.

– Хороший матч провела моя команда. Не дали Бресту ничего сделать у своих ворот. Весь ход игры контролировали. Я доволен результатом и содержанием игры. Может после первых пяти минут немного не разобрались, а так, в целом, я доволен. Я доволен всем, что происходило сегодня на поле.

– Вы держали в себе эмоции, если Журавель работал на бровке, то вы держали все в себе. Это говорит о том, что вы были довольны или это обычное поведение с вашей командой?

– Задача тренера добиться того, чтобы...Тренер мало определяет, что на бровке. У меня, как и у игроков эмоции, но все определяет личности футболиста, который играет. У меня их, в общем-то достаточно, чтобы они знали, что делать. Поэтому, я все держал в себе.

– Первоначально Вы делали ставку на Василюка, когда Вы пришли в команду. Но у Вас не сложилось. Как Вы думаете, стал бы ли он играть сильнее, если остался в команде?

– Я больше смотрел за своей командой, но Рома – большой мастер, не смотря на его годы. Василюк – это штучный товар для белорусского чемпионата. Что касается моего прихода в Гродно, то я не был инициатором приглашения Василюка. Его пригласили до меня. Также, я не был инициатором, чтобы Василюк ушел с команды. Рома ушел с команды, потому что ему предложило «Динамо» Брест вернуться обратно. У нас было джентльменское соглашение, что он может уйти в Брест, – сказал Ковалевич.