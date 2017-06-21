Виталий Жуковский: «Была игра с «Динамо». Футболист может ударить, а потом еще и комментарий дает, что он святоша»

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский прокомментировал поражение от «Витебска» (0:1) в матче 13 тура чемпионата Беларуси.

– С нашей стороны было 20 минут качественного футбола. Мы подводили ребят к игре, тренировали. Они выполнили. Очень понравилось, как создавалась плотность, как взаимодействовали при атаке и при защите. Но одна оплошность... Мяч вылетел из рук – красная карточка. Она заслуженная. Все, конечно, изменилось: забили гол.

В прошлом году у нас были матчи, когда играли вдесятером. Тогда мы просто стояли в своей штрафной. Если бы мы выиграли или сыграли вничью в прошлом матче, сегодня просели бы чуть ниже. Но ребята пошли в атаку. Я думаю, мы проделали больший объем скоростной работы, чем соперники. Было несколько моментов, в которых могли решать. Не завершили – проиграли...

– Вы уже перепробовали все варианты, чтобы выиграть, или еще что-то осталось?

– Конечно, расстроились, что сегодня выиграла «Славия». Понятно, что уже есть большой отрыв. Здесь, наверное, можно было пробовать уходить, потому что надо что-то менять. Но есть момент, когда люди отдаются игре. Хоть катятся с головой. Может, ребятам воздастся это не в этой, а в какой-то другой команде. Они сражались, как волки. Наверное, никто, за редким исключением, не получил удовольствия, играя с нами. Все были напряжены. Есть команды, которые бьются – раз на лапту, и там остаются.

Была у нас игра с минским «Динамо». Опять же удаление было. Когда судьи трактуют в одну сторону и футболистам многое позволяется на поле: могут ударить , а потом еще и комментарий дают . Ладно, если ты в игре сделал: все мы бьемся и я где-то палку перегибаю. Но потом ты идешь и говоришь, что ты святоша. Одному нос разбили – он не ушел, играли вдевятером. Второму спину чуть не отломали. Меня заряжает, что они не падают духом и сражаются.

Изменить что-то можно до последнего тура, а еще играть очень много. Повернись оно жопой, хоть чуть-чуть, на полшишечки сюда, бочком-бочком. Не рачком, а бочком, то, может, что-то и получится. У меня коллектив такой, что я получаю реальное удовольствие, когда прихожу на тренировку. И так, и так пробуем. Может, мы развернем все-таки. Спасибо за вопрос. Многое делаем, но все раскрывать не хочется. Вчера мероприятия были направлены на то, чтобы не рачком, а бочком все было. Но, к сожалению, как есть, так есть. Ребята, извините за сленг, – сказал Жуковский.