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Олег Романцев: «Сборная Беларуси? У вас все-таки нет высококлассных игроков или их очень мало»

22.06.2017 01:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением об игре сборной Беларуси. 

– Следите за сборной Беларуси?

– Даже последнюю игру смотрел. У вас все-таки нет высококлассных игроков или их очень мало. Вы посмотрите, что в сборных, которые на что-то претендуют – обязательно есть 2-3 великолепных игрока. У вас хорошие футболисты. Но без яркого костяка.

– Беларусь выйдет когда-нибудь на топ-турнир?

– Даже не сомневаюсь в этом. Даже тени сомнения нет. Ведь где-то чуть-чуть не хватает.  Беларусь – не явный аутсайдер. Например, как Мальта или Гибралтар. Это команда, которой чуть-чуть прибавить. Где-то чуть повезет с календарем, с жеребьевкой и с игрой. Тогда, конечно, выйдут. Я вам этого желаю, – сказал Романцев в эфире программы «Спорт кадр» на «Беларусь 5».

 
 
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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением об игре сборной Беларуси.

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