Роналду хочет перейти в «ПСЖ»

Форвард «Реала» Криштиану Роналду намерен продолжить карьеру в «ПСЖ».

Сообщается, что после Кубка конфедераций португалец планирует встретиться с президентом мадридцев Флорентино Пересом и рассказать ему о предложении от парижского клуба.

Роналду хочет покинуть «Реал», оставшись при этом в европейском футболе.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» готов предложить за него 100–150 миллионов евро и платить 30 миллионов в год.