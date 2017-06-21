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Роналду хочет перейти в «ПСЖ»
22.06.2017 08:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард «Реала» Криштиану Роналду намерен продолжить карьеру в «ПСЖ».
Сообщается, что после Кубка конфедераций португалец планирует встретиться с президентом мадридцев Флорентино Пересом и рассказать ему о предложении от парижского клуба.
Роналду хочет покинуть «Реал», оставшись при этом в европейском футболе.
Ранее стало известно, что «ПСЖ» готов предложить за него 100–150 миллионов евро и платить 30 миллионов в год.
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Форвард «Реала» Криштиану Роналду намерен продолжить карьеру в «ПСЖ».
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