﻿ Роналду хочет перейти в «ПСЖ». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Роналду хочет перейти в «ПСЖ»

22.06.2017 08:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Форвард «Реала» Криштиану Роналду намерен продолжить карьеру в «ПСЖ».

Сообщается, что после Кубка конфедераций португалец планирует встретиться с президентом мадридцев Флорентино Пересом и рассказать ему о предложении от парижского клуба.

Роналду хочет покинуть «Реал», оставшись при этом в европейском футболе.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» готов предложить за него 100–150 миллионов евро и платить 30 миллионов в год.

 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форвард «Реала» Криштиану Роналду намерен продолжить карьеру в «ПСЖ».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Олег Романцев: «Сборная Беларуси? У вас все-таки нет высококлассных игроков или их очень мало»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика