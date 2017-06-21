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НХЛ. Драфт расширения. «Вегас» выбрал Грабовского, Флери и Тревора ван Римсдайка

22.06.2017 08:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В Лас-Вегасе прошел драфт расширения НХЛ, на котором новичок лиги «Вегас» сформировал команду.

Кроме того, «Голден Найтс» получили 10 драфт-пиков.

Вратари: Марк-Андре Флери («Питтсбург»), Кэлвин Пикар («Колорадо»), Жан-Франсуа Берюбе («Айлендерс»);

Защитники: Лука Сбиса («Ванкувер»), Джонатон Меррилл («Нью-Джерси»), Брэйден Макнэбб («Лос-Анджелес»), Джейсон Гаррисон («Тампа-Бэй»), Джейк Бишофф («Айлендерс»), Дерик Энгелланд («Калгари»), Колин Миллер («Бостон»), Марк Мето («Отава»), Дэвид Шлемко («Сан-Хосе»), Гриффин Райнхарт («Эдмонтон»), Алексей Емелин («Монреаль»), Клэйтон Стоунер, Ши Теодор (оба — «Анахайм»), Тревор ван Римсдайк («Чикаго»), Нэйт Шмидт («Вашингтон»).

Нападающие: Теему Пулккинен («Аризона»), Уильям Каррье («Баффало»), Коди Икин («Даллас»), Томаш Носек («Детройт»), Джонатан Маршессо, Райлли Смит (оба — «Флорида»), Коннор Брикли («Каролина»), Крис Торберн («Виннипег»), Пьер-Эдуар Бельмар («Филадельфия»), Никита Гусев («Тампа-Бэй»), Михаил Грабовский («Айлендерс»), Джеймс Нил («Нэшвилл»), Брендан Лайпсик («Торонто»), Давид Перрон («Сент-Луис»), Оскар Линдберг («Рейнджерс»), Эрик Хаула, Алекс Тач (оба — «Миннесота»), Вильям Карлссон, Дэвид Кларксон (оба — «Коламбус»).

 
 
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В Лас-Вегасе прошел драфт расширения НХЛ, на котором новичок лиги «Вегас» сформировал команду.

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