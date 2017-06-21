Артур Карвацкий: «В СКА меня уже не могли терпеть, и нам пришлось разойтись. Причина – стычка с тренером»

Правый полусредний сборной Беларуси Артур Карвацкий в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Мордасевичу в том числе рассказал про расставание с минским СКА.

– Почему все-таки не доиграл сезон в СКА?

– Меня уже кто-то из журналистов спрашивал об этом. Не сказал бы, что в СКА всегда был в хороших отношениях с руководством. У меня на самом деле очень трудный характер. Настал пик. Меня уже не могли терпеть, и нам пришлось разойтись. Но проблемы вижу в себе. Вины с себя не снимаю.

– Неужели нельзя было потерпеть месяц ради решающих матчей с БГК?

– Проблема в том, что все произошло мгновенно, в течение суток. Грубо говоря, вечером тренировался, а наутро меня уже сняли. Отстранили от тренировочного процесса. Сказали: свободен, не надо больше сюда приходить.

– Произошло какое-то событие, которое стало последней каплей?

– Вообще причина — стычка с тренером. Но я даже не считаю это конфликтом. На тренировке он меня посадил на лавку, видимо, посчитав, что я не прав. Мол, смотри, у тебя сегодня теоретическое занятие. Руководители это увидели. Назавтра меня отстранили. Как ни странно, именно в той ситуации не пререкался. Знаешь, есть выражение про начальника и дурака. Получается, накопилось. Проблема была в упражнении. Мы не сошлись во взглядах, как правильно его выполнять.

– До этого ты не нашел взаимопонимания и со Спартаком Мироновичем. Что там пошло не так?

– Тогда я вообще был молодой. Это немного личное. Но прошел уже целый год — и я пересмотрел взгляды. Будь у меня нынешние мозги, вел бы себя по-другому. Именно в ситуации со Спартаком Петровичем. Возможно, через некоторое время переосмыслю и пойму, что вел себя неправильно и с Игорем Николаевичем Папругой. Не знаю, – сказал Карвацкий.