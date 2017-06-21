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Дарко Мицевски: «В Беларуси везде много милиционеров и военных. Не понимаю причину, почему?»

22.06.2017 09:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Македонский полузащитник «Минска» Дарко Мицевски сравнил свою страны с Беларусью.

«Разницы между Македонией и Беларусью практически не существует. Отличие в том, что ваша столица в раза два больше.

Белорусы приятные люди. Но я заметил, что у вас проблемы с алкоголем. Вы пьете очень много спиртного. Идешь по улице и встречаешь на пути пьяных людей. Это странно. Я никого не осуждаю, это их выбор, но не в разгар же дня. В Скопье не встретишь пьяного человека в полдень.

Еще удивлен уровнем безопасности в Беларуси. Не представляю, что плохого здесь может случиться. Везде много милиционеров и военных. Не понимаю причину, почему? Конечно, я чувствую себя в супербезопасности», – сказал Мицевски.

 
Теги: Минск
 
 
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Македонский полузащитник «Минска» Дарко Мицевски сравнил свою страны с Беларусью.

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