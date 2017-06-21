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Виталий Мараховский: «Футболка с изображением Путина? Что хочу, то и ношу»
22.06.2017 10:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-защитник «Нафтана» Виталий Мараховский рассказал журналисту «Прессбола» Сергею Азаркевичу о своей майке с изображением президента России.
– На фото с презентации в «Нафтане» вы в футболке с портретом Путина. В курсе, что среди болельщиков она была воспринята неоднозначно?
– Просто прикольная футболка. К тому же на ней не изображено ничего запрещенного. Все-таки это мой президент — страны, в которой я родился. А что люди пишут всякую ерунду... Пусть обсуждают, сколько угодно: что хочу, то и ношу, – заявил Мараховский.
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Экс-защитник «Нафтана» Виталий Мараховский рассказал журналисту «Прессбола» Сергею Азаркевичу о своей майке с изображением президента России.
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