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Максим Витус: «Если перед клубом поставлены большие задачи, то нужно усиливаться»
22.06.2017 10:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник брестского «Динамо» Максим Витус рассказал о возможном усилении клуба.
«Если перед клубом поставлены большие задачи, то в любом случае нужно усиливаться. Нужны футболисты с еврокубковым опытом. Это поможет тем ребятам, у которого этого опыта нет. Только на желании и эмоциях дойти до группового раунда очень тяжело», – сказал Витус.
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Защитник брестского «Динамо» Максим Витус рассказал о возможном усилении клуба.
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