Максим Витус: «Если перед клубом поставлены большие задачи, то нужно усиливаться»

Защитник брестского «Динамо» Максим Витус рассказал о возможном усилении клуба.

«Если перед клубом поставлены большие задачи, то в любом случае нужно усиливаться. Нужны футболисты с еврокубковым опытом. Это поможет тем ребятам, у которого этого опыта нет. Только на желании и эмоциях дойти до группового раунда очень тяжело», – сказал Витус.