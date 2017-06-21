Наталья Марченко: «Не должен главный тренер заниматься вопросами питания, проживания, визами. Трофимова была ответственна и за это»

Бывшая разыгрывающая сборной Беларуси Наталья Марченко оценила работу Наталии Трофимовой на посту главного тренера национальной команды.

«В 2007 году у нас покрепче состав был. Девчонки были чемпионами России, Польши. Был опыт и уровень, который позволял работать и достигать тех же бронзовых медалей. Сегодня этого не вижу. А чемпионат Беларуси не достаточно хорош и конкурентоспособен. Если есть возможность, девчонкам нужно уезжать.

Главный тренер? Знаю, что у Трофимовой было очень много организационных вопросов, которые шли вразрез с ее непосредственными обязанностями. Это немножко печалит. Не должен главный тренер заниматься вопросами питания, проживания, визами. К сожалению, реальность такова, что Трофимова была ответственна и за это», – сказала Марченко.