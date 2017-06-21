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Мальорка (WTA). Азаренко сыграет с Конюх, Лисицки вышла в 1/4 финала, Павлюченкова выбыла
22.06.2017 11:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Во втором круге турнира на Мальорке Виктория Азаренко сыграет с Аной Конюх.
Mallorca Open
Кальвия, Испания
19 – 25 июня 2017
International
Призовой фонд – 250 000 долларов
Открытые корты, трава
Второй круг
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Во втором круге турнира на Мальорке Виктория Азаренко сыграет с Аной Конюх.
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