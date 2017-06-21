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Мальорка (WTA). Азаренко сыграет с Конюх, Лисицки вышла в 1/4 финала, Павлюченкова выбыла

22.06.2017 11:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Во втором круге турнира на Мальорке Виктория Азаренко сыграет с Аной Конюх.

Mallorca Open

Кальвия, Испания

19 – 25 июня 2017

International

Призовой фонд – 250 000 долларов

Открытые корты, трава

Второй круг

Ана Конюх (Хорватия)  Виктория Азаренко (Беларусь)
Дата проведения
22 июня, 16.00
Онлайн матча

 

Юлия Гергес (Германия)  Анастасия Павлюченкова (Россия)
6:16:2
Дата проведения
21 июня, 16.20
Онлайн матча

 

Варвара Лепченко (США)  Анастасия Севастова (Латвия)
Дата проведения
22 июня, 11.30
Онлайн матча

 

Яна Чепелова (Словакия)  Каролин Гарсия (Франция)
Дата проведения
22 июня, 18.00
Онлайн матча

 

Роберта Винчи (Италия)  Кирстен Флипкенс (Бельгия)
Дата проведения
22 июня, 13.00
Онлайн матча

 

Кристина Плишкова (Чехия)  Франческа Скьявоне (Италия)
6:37:6
Дата проведения
21 июня, 11.40
Онлайн матча

 

Кэтрин "СиСи" Беллис (США)  Мона Бартель (Германия)
4:66:46:2
Дата проведения
21 июня, 14.20
Онлайн матча

 

Сабин Лисицки (Германия)  Шелби Роджерс (США)
6:36:4
Дата проведения
21 июня, 18.00
Онлайн матча

 

 
 
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Во втором круге турнира на Мальорке Виктория Азаренко сыграет с Аной Конюх.

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