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Петр Качуро: «Хотелось бы оказать поддержку Журавелю. Уверен, что он в итоге построит боеспособный коллектив»

22.06.2017 11:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Лиды» Петр Качуро выразил поддержку Владимиру Журавелю.

– Брестское «Динамо» стартует со второго квалификационного раунда Лиги Европы и встретится либо с грузинским клубом «Чихура», либо с австрийским «Альтахом». Кто из соперников может оказаться опаснее?

– Конечно, второй вариант. Их стиль во многом схож с немецким. В своё время мне приходилось играть против австрийцев. Как правило, они практикуют строгий и дисциплинированный футбол. Хотелось бы оказать поддержку Владимиру Журавелю. Всегда непросто работать с новой командой. Тем более в чемпионате страны не всё получается у его дружины. Однако победа в Кубке поможет команде выйти на новый уровень. Уверен, что главный тренер в итоге построит боеспособный коллектив.

– Нестабильность брестчан в чемпионате Беларуси может говорить о ставке на еврокубки?

– Мне сложно сказать. Но в любом случае в Лиге Европы у ребят будет больше раскрепощённости и больше желания проявить себя. Особенно это касается легионеров. Но здесь очень тонкий момент. Важно, чтобы никто не тащил одеяло на себя в желании повысить свою трансферную стоимость. Играть в первую очередь должна команда. Думаю, Владимир Журавель достучится до ребят, – сказал Качуро.

 
 
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