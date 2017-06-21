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Бордачев может перейти в солигорский «Шахтер»
22.06.2017 11:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник Максим Бордачев сегодня должен прибыть в расположение солигорского «Шахтера» с перспективой подписания контракта.
Сезон-2016/17 Бордачев начал в «Томи», а завершил в «Оренбурге». Суммарно белорусский защитник провел 12 матчей и записал на свой счет две голевые передачи.
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Защитник Максим Бордачев сегодня должен прибыть в расположение солигорского «Шахтера» с перспективой подписания контракта.
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