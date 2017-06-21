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Кубок конфедераций. Камерун сыграет с Австралией, Германия – Чили
22.06.2017 12:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Во 2-м туре группового этапа Кубка конфедераций сборная Камеруна встретится с Австралией, а Германия сыграет с Чили.
Кубок конфедераций
2-й тур
Группа В
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Во 2-м туре группового этапа Кубка конфедераций сборная Камеруна встретится с Австралией, а Германия сыграет с Чили.
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